Ташкент, , 11:59 — REGNUM

Министерство народного образования Узбекистана планирует открыть 39 школ, специализирующихся на изучении немецкого, испанского, французского, корейского, китайского и японского языков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно постановлению правительства Узбекистана, школы разработают учебный план до 1 января 2020 года. Отмечается, что учителя японского языка будут получать надбавку в размере 50%, а учителя остальных языков будут направляться за границу для повышения квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа министерство народного образования Узбекистана и представительство Британского совета в республике подписали письмо-соглашение по улучшению преподавания английского языка в узбекистанских школах.

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