Вашингтон, , 12:01 — REGNUM

Новое обновление кроссплатформенной среды для эмуляции игр RetroArch позволит переводить игровые проекты с японского языка на английский в режиме реального времени. Об этом 26 августа рассказал портал PCGamer.

Перевод RetroArch Цитата из видео «RetroArch 1.7.8 — What's New — AI Service Allows For Machine Translation from Japanese to English!»

Новая функция позволит играть в классические японские игры с синхронным переводом на английский. При этом геймер может получить как текстовый, так и голосой переводы. Таким образом, переведённые строки или реплики будут появляться в игре одновременно с оригинальными надписями.

Напомним, RetroArch — это кроссплатформенная среда для эмуляции игр с различных платформ. Проект обладает открытым исходным кодом, что позволяет пользователем создавать собственные проекты на его основе. При помощи RetroArch можно запускать игры с ретро-консолей, смартфонов и современных игровых приставок.

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