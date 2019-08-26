Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM

Автора «Супрематического креста» в Екатеринбурге Покраса Лампаса пригласили в гости к настоятелю Среднеуральского женского монастыря схиигумену Сергию (Романову). Об этом заявил глава движения «Царский крест» (причисляемого к «секте царебожников») Сергей Алиев на пресс-конференции.

Алиев пригласил Лампаса и представителей фестиваля «Стенограффия» к отцу Сергию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

По мнению монархиста, художник откажется от своего рисунка и не позволит, чтобы крест оставался на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. За Покраса Лампаса «уже молятся на Афоне», чтобы он пришёл к разумному решению, подчеркнул Алиев.

Напомним, ранее Покрас Лампас призвал все стороны конфликта к диалогу. Художник готов к корректировкам своей работы.

Схиигумена Сергия называют главой так называемой «секты царебожников», которая считает императора Николая IIмессией.

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