Георгиевск, Ставропольский край, , 11:44 — REGNUM

Порядка 3,3 млн рублей выделили власти Ставропольского края трём семьям из города Георгиевска, которые лишились жилья в результате оползня в апреле 2019 года. Средства уже поступили на лицевые счета горожан, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

«В связи с тем, что поврежденные дома были единственным жильем для пострадавших граждан, глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил выделить им из краевого бюджета единовременную денежную выплату на общую сумму 3,296 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM , оползень в Георгиевске сошел 9 апреля, в его зоне оказалось 11 частных домов, в том числе шесть жилых. После проведения обследования два дома по улице Литкенса, в которых жили три семьи, были признаны непригодными для дальнейшего проживания.

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