Магас, , 11:37 — REGNUM

Жители Северного Кавказа оказались в конце списка по объемам ипотечного кредитования в России. Согласно рейтингу РИА Новости, коли­чество ипотеч­ных кре­дитов на 1000 че­ло­век эконо­мичес­ки актив­ного насе­ле­ния за послед­ние 12 ме­ся­цев меньше всего в Ингушетии, где этот показатель составляет 0,8.

Для сравнения: первое место в рейтинге популярности ипотеки занимает Ямало-Ненецкий АО, где этот показатель равняется 31,7, а в среднем в России он составляет 18,4.

Состояние дел с ипотекой в остальных субъектах Северо-Кавказского федерального округа не лучше: Чечня — 1,4, Дагестан — 3, Кабардино-Балкария — 6,7, Северная Осетия — 8,7, Карачаево-Черкесия — 8,8.

Ставропольский край опережает по популярности ипотечного кредитования своих соседей по округу с коэффициентом 14,2, занимая 14-е место от конца в рейтинге.

Читайте также: Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два региона СКФО — Карачаево-Черкесия и Северная Осетия — вошли в число российских субъектов, где наиболее высока доля просрочек по жилищным кредитам.