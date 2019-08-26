Бузулук, Оренбургская область, 26 августа 2019, 11:29 — REGNUM
В Оренбургской области местный житель должен возместить ущерб, причиненный одному и крупных банков. Мужчина повредил банкомат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бузулукском районном суде.
В Бузулуке местный житель под влиянием эмоций несколько раз сильно ударил кулаком по терминалу. В результате оборудованию потребовался ремонт.
Банк обратился в суд для взыскания ущерба — более 105,5 тыс. рублей. Именно в такую сумму вылился ремонт сломанного крепления монитора. Мировой суд удовлетворил требование в полном объеме.