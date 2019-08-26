Самара, , 11:37 — REGNUM

Строительство нового жилого дома на территории ипподрома забраковали жители Самары. Об этом сообщает «63.ру».

В Самаре прошли публичные слушания, на которых обсуждался вопрос строительства многоэтажного дома на Московском шоссе, 270.

По сообщению чиновников, в администрацию Самары обратился застройщик ООО «Ремстрой», который попросил сократить в этом районе количество парковочных мест.

«По действующим нормам должно быть одно место на одну квартиру. Застройщик попросил разрешения сделать 0,3 места на одну квартиру», — сообщили в мэрии.

По сообщению представителя застройщика, это было необходимо для постройки на территории бывшего ипподрома двухсекционного здания перепадной этажности (от 3-х до 27 этажей).

Доводы о том, что сотрудники застройщика готовят документы по обоснованию дополнительных парковочных мест на прилегающей территории, не убедили местных жителей, которые проголосовали против данного проекта.

246 человек проголосовало против строительства нового дома. И только 94 высказались за новое строительство. По результатам слушаний чиновники указали, что не рекомендуют предоставлять разрешение на сокращение парковочных мест.

Напомним, что ипподром в Самаре прекратил свою работу несколько лет назад. На его месте уже построили несколько высотных жилых домов.