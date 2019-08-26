Красноярск, , 11:28 — REGNUM

В Красноярском крае продолжается формирование первых классов. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в краевом министерстве образования, в регионе есть школы, где в первые классы придёт всего один ученик.

В частности, по одному первокласснику ожидается в ряде школ Большеулуйского, Березовского, Богучанского, Бирилюсского районов. Точное количество таких школ не уточняется.

В министерстве заверили, что для таких первоклассников всё равно будет организован полноценный учебный процесс.

Самое большое количество первоклассников ожидается в образовательном комплексе «Покровский» в Красноярске, где уже сформировали 17 первых классов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Красноярском крае в сентябре 2019 года учёбу начнут 38,8 тыс. первоклассников.

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