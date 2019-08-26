Барнаул, , 11:27 — REGNUM

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по шахматам завершился в Барнауле, сообщает 26 августа пресс-служба Алтайского государственного университета.

Студенческие соревнования проходили на площадке вуза с 19 по 25 августа. В них приняли участие шахматисты из Сибирского, Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В лидеры турнира к середине соревнований выбились несколько игроков, которые и сражались за призовые места. В итоге победителем Чемпионата РССС у мужчин стал Давид Паравян, второе место занял Семен Ханин (оба из Уральского государственного горного университета), третье — Евгений Кардашевский из Алтайского государственного аграрного университета.

У девушек лучший результат показала Дарья Войт, второе место у Анны Стяжкиной (обе из УГГУ), а третьей стала Виктория Захарова, представляющая Алтайский край.

Отмечается, что Алтайский госуниверситет, принявший соревнования, был близок к призовым местам в командных турнирах. Девушки — Екатерина Новикова и Анна Глушкова — заняли четвертое место, а мужчины — Андрей Храпунов и Дмитрий Малых — пятое.

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