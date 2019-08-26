Москва, , 11:25 — REGNUM

Эксперты ОНФ выявили топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись за первые пять месяцев 2019 г. Рейтинг составлен на основе открытых данных о закупках лекарств и официальных данных Федерального казначейства.

По мнению экспертов Народного фронта, одной из причин несостоявшихся закупок препаратов является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражен в приказе Министерства здравоохранения РФ №871н. По данным, полученным ОНФ в Федеральном казначействе, за первое полугодие 2019 г. более 45 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов.

«Использование референтной цены — это не единственная причина, по которой тысячи тяжелобольных людей могут остаться без лекарственного обеспечения. Это целая методологическая цепочка, которая требует скорейшего пересмотра. Мы провели собственный мониторинг закупок по препаратам и получили официальные данные Федерального казначейства, в итоге выделили четыре фильтра, по которым можно увидеть сложившуюся ситуацию в стране с закупкой лекарств», — сказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия Хлорпромазин (251 закупка), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его применяют при различных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте вакцина для профилактики бешенства — не состоялось 157 закупок. Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита — 144 закупки не состоялось.

На 777,3 млн руб. не смогли закупить противоопухолевый онкопрепарат Ниволумаб (136 закупок). На втором месте препарат Дорназа, применяемый при кашле и простудных заболеваниях. Не состоялось пять закупок на сумму 654,2 млн руб., третье место — 34 несостоявшихся закупки противоопухолевого онкопрепарата Цетуксимаб на сумму 487,2 млн руб.

«Обнаружились интересные факты, связанные с противоопухолевыми препаратами для онкобольных и перечнем заказчиков, которые не смогли закупить лекарственные препараты. Например, если из статистики Федерального казначейства убрать закупки, осуществляемые региональными министерствами и ведомствами, то сильнее всего ситуация с ценами на лекарства отразилась на онкологических клиниках», — рассказал Алексеев.

Воронежский областной клинический онкологический диспансер в первом полугодии 2019 г. не смог закупить лекарств для онкобольных региона на сумму около 1,5 млрд руб. На вторую строчку попал Клинический онкологический диспансер №1 Краснодарского края с суммой около 1,4 млрд руб. На третьей позиции — Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского с суммой около 1,3 млрд руб.

«Онкологические заболевания — вторая из основных причин смертности в мире. Рак уносит жизни каждого шестого человека. Здесь финансовые затраты на лечение очень серьезные, а лечение болезни зачастую требует четких периодических дозировок. Разговор со смертью короткий, а статистика по несостоявшимся закупкам препаратов устрашает», — добавил Алексеев.

Топ-10 онкопрепаратов по количеству несостоявшихся закупок, включая повторные (данные за 01.01 — 01.06)

По данным ОНФ за пять месяцев в топ-10 несостоявшихся закупок попали противоопухолевые препараты на сумму около 3,4 млрд руб. В первой тройке препараты: Ниволумаб, Афлиберцепт, Бевацизумаб.

«Ситуация с онкологией особенно настораживает. Предполагаю, что причина несостоявшихся закупок онкопрепаратов — это недостаточная квалификация управленческих процессов. Необходимо усилить работу органов управления здравоохранением на региональном и на федеральном уровнях с производителями и поставщиками лекарственных средств. В национальном проекте «Здравоохранение» онкология — один из главных приоритетов, однако приказ о расчете начальной (максимальной) цены контракта становится препятствием к реализации «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. На мой взгляд, никаких действий органами управления здравоохранением не предпринято, кроме первого и пока единственного совещания, которое инициировал ОНФ в начале 2019 года», — отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Николай Дронов.

В свою очередь, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Перов назвал три причины, которые приводят к занижению начальной цены контракта при проведении закупок лекарственных средств: «Во-первых, это сам жесткий алгоритм приказа Минздрава РФ №871н, который безальтернативно обязывает заказчиков использовать самую низкую цену из всех возможных источников информации без каких-либо механизмов ее проверки на адекватность. Во-вторых, это особенности интерпретации норм данного приказа в регионах, что приводит к перегибам в поиске информации о низких ценах. В-третьих, это история с заниженными и посчитанными с грубыми ошибками референтными ценами, которые использовались в расчетах весь первый квартал этого года».

Он отметил, что приказ абсолютно не учитывает разницу между видами заказчиков: крупными покупателями (это региональные органы управления здравоохранением, закупки которых характеризуются небольшим ассортиментом и большими объемами), и лечебно-профилактическими учреждениями (они работают на других сегментах рынков, с очень широким ассортиментом и порой мизерными объемами по каждой из позиций). Для исправления ситуации этот приказ нужно кардинально пересмотреть, уверен Константин Перов.

«Согласно статистике Федерального казначейства, за первое полугодие 2019 года в четырех регионах почти половина закупок является не состоявшимися: Саратовская область — 48,2 процента, Республика Дагестан — 44,6 процента, Псковская область — 44,1 процента, Орловская область — 43% процента. Страшно представить состояние тех больных и их семей, которые ждут эти препараты и назначенное лечение. Мы отправили запрос министру здравоохранения и рассчитываем, что по ситуации будут предприняты безотлагательные меры, включая запуск системы мониторинга остатков лекарственных препаратов в регионах, чтобы не допустить нехватки лекарств», — подытожилкоординатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.