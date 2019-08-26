Новосибирск, , 11:15 — REGNUM

В Новосибирске волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» провели эксперимент — они проверили, сколько детей уйдут с незнакомцами под предлогом поиска котёнка. Результаты оказались шокирующими, из 57 детей с незнакомым взрослым согласились пойти 42 ребёнка в возрасте от шести до девяти лет, сообщается на странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».

На то, чтобы увести чужого ребёнка требовалось меньше минуты. Эксперимент проводится в четвёртый раз, но результат текущего года стал самым худшим за всё время проведения аналогичных мероприятий в Новосибирске, отметили в «Лизе Алерт».«Основную часть детей легко увести, просто показав картинку котёнка, сопровождая её жалобной речью о том, как он потерялся и ему нужна помощь», — отмечают участники эксперимента. Члены отряда «Лиза Алерт Новосибирск» подчеркнули также, что в нескольких случаях взрослые, сидящие на соседних лавочках, видели, как ребёнка оставляли, а потом уводили чужие люди, но никто из них даже не попытался это остановить.