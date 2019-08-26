Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:15 — REGNUM

В Нижнем Тагиле один из заявивших об увольнении хирургов центральной горбольницы отозвал своё заявление. Об этом пишет «Накануне.Ru».

Ещё пять хирургов попросили время на раздумья. Ответ они могут дать до конца недели.

При этом пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков отметил в интервью изданию, что нарушений в начислении зарплат хирургам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с хирургами возник на прошлой неделе. Врачи заявили об увольнении из-за нагрузки и не соотносящейся с ней зарплатой.

Новость вызвала широкий резонанс. А местные власти заверили, что Нижний Тагил не лишится хирургической помощи, и выразили надежду удержать увольняющихся хирургов.

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