Занзибар, Танзания, , 11:16 — REGNUM

Глава Занзибара Доктор Али Мохаммед Шейн призвал СМИ по всей стране должным образом использовать язык суахили в вещании и публикациях. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Шейна.

Выслушав доклад об исполнении рабочего плана министерства информации, туризма и древности за период с июля 2018 года по июнь 2019 года, Шейн призвал министерство созвать заседание редакторов для решения проблемы неграмотного использования языка в СМИ.

Он также добавил, что Занзибар — центр литературного языка суахили, призвав СМИ придерживаться литературной нормы языка.

Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, Революционным правительством и парламентом.