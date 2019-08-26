Оренбург, , 11:07 — REGNUM

В Соль-Илецком районе Оренбургской области трех бахчеводов привлекли к административной ответственности за то, что они нелегально пробурили скважины и использовали воду для полива арбузов и дынь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Факт незаконной добычи подземных вод стал причиной для составления протоколов. Предприниматели пробурили девять скважин и установили глубинные насосы. При этом бахчеводы не имели разрешительных документов и лицензии на водопользование.

Трем предпринимателям назначен штраф — по 30 тыс. рублей каждому. Судебное решение не вступило в законную силу.

Напомним, Соль-Илецкий район лидирует в регионе по площадям, занятым под бахчевые культуры. Ежегодно в городе проводится фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». В 2013 году город получил статус арбузной столицы.

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