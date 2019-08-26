Самара, , 11:11 — REGNUM

Ремонт на станции метро «Кировская» в Самаре закончат в 2020 году, 26 августа сообщила пресс-служба самарского метрополитена в Twitter.

По словам работников метрополитена, ремонт свода станции «Кировская» в Самаре осуществляют только по ночам. Окончание ремонтных работ запланировано на начало 2020 года.

Данное сообщение было размещено в ответ на вопрос местных жителей об окончании ремонта данной станции. Тогда горожане посетовали на плохое состояние потолка станции «Кировская».