Самара, 26 августа 2019, 11:11 — REGNUM
Ремонт на станции метро «Кировская» в Самаре закончат в 2020 году, 26 августа сообщила пресс-служба самарского метрополитена в Twitter.
По словам работников метрополитена, ремонт свода станции «Кировская» в Самаре осуществляют только по ночам. Окончание ремонтных работ запланировано на начало 2020 года.
Данное сообщение было размещено в ответ на вопрос местных жителей об окончании ремонта данной станции. Тогда горожане посетовали на плохое состояние потолка станции «Кировская».