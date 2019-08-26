Душанбе, , 10:41 — REGNUM

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Таджикистане, по итогам января-июля 2019 года сократилось на 31,2%, сообщает 26 августа издание «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике республики.

По данным агентства, за отчетный период в республике зарегистрировали 14,1 тыс. преступлений, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Количество тяжких преступления уменьшилось на 4,5%, до 3175, случаев изнасилования — на 23,3%, грабежей — на 25,9%, разбоев — на 5,9%. Общая раскрываемость преступлений составила 80,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Согдийской области Таджикистана было зарегистрировано 556 преступлений, совершенных женщинами. Этот показатель на 65% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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