Уфа, , 10:25 — REGNUM

Фестиваль городских ресторанов «Есть» пройдет с 31 августа по 1 сентября в Уфе. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба администрации Уфы.

На фестивале опытные шеф-повара и молодые рестораторы приготовят для горожан и гостей города разнообразную еду. Мероприятие пройдет на площади Гостиного двора. Именно там кафе, бары и рестораны будут готовить вкусные блюда для посетителей.

В рамках фестиваля пройдут благотворительные аукционы, промо-акции, а профессионалы кухни проведут мастер-классы, презентации новых блюд и напитков.

Для взрослых на празднике еды будут выступать музыканты города, детей будут развлекать аниматоры. Кроме этого, малыши смогут поучаствовать в зажигательной вечеринке.

Напомним, что фестиваль «Еда», который является крупнейшим в Поволжье, в Уфе проходит второй раз. Целью мероприятия является ознакомление жителей и гостей города с кулинарным искусством на высшем уровне, а также подтолкнуть новичков в этом бизнесе к освоению новых технологий приготовления блюд.