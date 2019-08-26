Белгород, , 10:19 — REGNUM

В Белгородской области 25 августа официально завершился купальный сезон в специально оборудованных местах. Спасатели предупреждают, что температура воды заметно снижается, а многие водоёмы активно «цветут». При этом за прошедшую неделю на прудах погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

В последнюю неделю купального сезона 2019 года произошло два несчастных случая. 22 августа водолазы областной поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины 1971 года рождения из водоёма по улице Кутузова в Белгороде. 23 августа в селе Погореловка Корочанского района из пруда достали тело мужчины 1977 года рождения. Спасатели отмечают, что отдыхающие пренебрегли собственной безопасностью и устроили заплывы в местах, не предназначенных для купания, что и привело к трагедии.

Купальный сезон в Белгородской области начался 1 июня. Санитарно-эпидемиологические разрешения были выданы более 50 пляжам в местах массового отдыха.