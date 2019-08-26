Мадрид, , 10:12 — REGNUM

Через две недели после спасения возле ливийского побережья 356 мигрантов, находящихся на борту судна Ocean Viking, смогут ступить на землю, сообщает испанское издание El Pais. Судно, принадлежащее французским неправительственным организациям SOS Mediterranée и «Врачи без границ», получило в эту пятницу разрешение пришвартоваться в порту Мальты благодаря европейскому соглашению о распределении спасенных между шестью странами: Францией, Германией, Португалией, Румынией, Люксембургом и Ирландией.

Мальтийский премьер-министр, социал-демократ Джозеф Мускат, объяснил, что мигранты будут пересажены с судна НПО на плавсредства флота Мальты, на которых и будут в конце концов доставлены на берег. Пассажиры Ocean Viking родом из дюжины африканских стран: Эритреи, Эфиопии, Гвинеи, Чада, Гамбии, Кот-д'Ивуара, Ливии, Мали, Нигерии, Сенегала, Южного Судана и Судана.

103 мигранта из числа спасенных являются несовершеннолетними, причем 92 из них не сопровождают взрослые. Трое — маленькие дети. При этом среди 356 мигрантов только четыре женщины. Экипаж составляют 13 членов SOS Mediterranée, девять представителей «Врачей без границ» и еще девять человек, отвечающих за навигацию