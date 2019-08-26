Вашингтон, , 10:11 — REGNUM

Арнольд Шварценегер не будет озвучивать Терминатора в предстоящем дополнении (DLC) файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Mortal Kombat 11. Об этом 25 августа сообщил портал Screen Rant.

Выяснилось, что поклонники франшизы неправильно поняли публикацию разработчика Эдварда Буна, которую он ранее разместил в Twitter. В действительности известный актер не будет работать актером озвучки, голос персонажа будет лишь похож на голос Шварценеггера.

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https://twitter.com/noobde/status/1164701088223768576

Напомним, этот твит Эдварда Буна появился после того, как в новом официальном видео студии NetherRealm был назван полный список персонажей, которые появятся в DLC к игре Mortal Kombat 11. «Часть меня до сих пор не может поверить, что мы получили Арнольда», — написал тогда разработчик.

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