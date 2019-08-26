Москва, , 10:05 — REGNUM

Министерство здравоохранения опровергло информацию, опубликованную в СМИ, о дефиците инсулина в России, сообщается на сайте Минздрава РФ.

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Уточняется, что «объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, Проблем с закупками препарата нет».

В настоящее время в регионы уже отгружено 250 тыс. доз антирабической вакцины. До конца августа ещё будет отгружено более 300 тыс. доз препарата.

При этом отмечается, что цены на инсулин выросли. Так, в августе 2019 года лекарственный препарат в среднем подорожал на 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ученые разрабатывают систему диагностики сахарного диабета, которая способна заменить импортные.

Подробнее: В РФ создают замену импортных систем диагностики диабета