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«Нормативно-правовое регулирование в сфере теологического (религиозного) образования: проблемы и перспективы развития». Такова тема семинара, который проведет 26 сентября Ассоциация образовательных организаций «Научно-образовательная теологическая ассоциация» (НОТА) на площадке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Введенный не так давно в программу обучения многих высших учебных заведений предмет «Теология» вызывает много вопросов, и НОТА сочла необходимым провести методический семинар для повышения нормативно-правовой грамотности специалистов образовательных организаций, читающих теологический курс.

В ходе семинары будет рассказано о мероприятиях контрольно-надзорных органов по профилактики нарушений обязательных требований образовательного направления, дан перечень наиболее часто встречающихся нарушений, обсуждены актуальные вопросы регулирования процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности в этой сфере, а также приведен опыт реализации сетевых программ Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Для участников семинары будет организована экскурсия в Лазерный центр НИЯУ «МИФИ».