Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM

Состояние 12-летней девочки из Петербурга, пострадавшей из-за утопления в бассейне турецкого города Бодрум, остается очень тяжелым. Транспортировка пациентки в Россию пока невозможна, однако ситуация может измениться.

Как сообщил изданию «Фонтанка» отец Алисы, в настоящее время «никто не берётся давать никаких прогнозов».

В свою очередь, главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, завотделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Владимир Копылов, который помогает турецким коллегам, отметил, что результаты проведенной компьютерной томографии подтвердили крайнюю тяжесть состояния.

Однако, если новых осложнений в состоянии пациентки не будет, может появиться возможность транспортировки ее в Петербург.

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Напомним, 18 августа руку девочки затянуло в трубу в бассейне. Девочку сумели поднять из воды только через пять минут. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии глубокой комы, и до сих пор не приходила в сознание.

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