Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM

Екатеринбургский цирк скоро переживёт капитальный ремонт. Об этом заявила новая директор цирка Тамара Бортникова «Новому дню».

По словам руководителя, в цирке нужно заменить инженерные системы, а также обновить зрительный зал и закулисное пространство.

«Мы уже стоим в плане на капремонт в ближайшие годы», — сказала Бортникова.

Проект ремонта ещё не согласован, поэтому предстоящие сметы ещё не известны. Однако уже ясно, что без капремонта не обойтись — «точечными мерами» можно лишь чуть-чуть поправить ситуацию, но цирк нуждается в кардинальном улучшении, считает директор.

Напомним, Екатеринбургский цирк в ближайшее время останется в федеральной собственности. По мнению Бортниковой, учреждению не стоит выходить из подчинения Росгосцирка.

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