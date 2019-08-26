Ставрополь, , 10:06 — REGNUM

Возбуждено уголовное дело после гибели 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края. Дело ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, женщину доставили в акушерско-гинекологическое отделение районной больницы в связи с предстоящими родами и 15 августа провели операцию кесарева сечения. После этого состояние роженицы сильно ухудшилось, а утром следующего дня она умерла. Причиной смерти, по предварительным данным, стала эмболия околоплодными водами.

«К настоящему моменту следователи провели осмотр места происшествия, изъяли медицинскую документацию и биологические материалы, назначили ряд судебных экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти женщины и обстоятельства оказания ей медицинской помощи», — отметили в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное уголовное дело ранее было возбуждено в Курганской области. В родильном отделении больницы скорой медицинской помощи города Шадринска 39-летняя женщина умерла после кесарева сечения.