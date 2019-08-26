Калуга, , 09:42 — REGNUM

Около тысячи участников из 65 регионов России планируют собраться на Десятую всероссийскую выставку-форум «Вместе — ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» с 30 сентября по 3 октября в этнографическом парке-музее «Этномир» Калужской области.

Как сообщили 26 августа корреспонденту ИА REGNUM в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, главным событием станет официальное открытие выставки. На повестку стратегической пленарной сессии будут вынесены ключевые темы: национальные цели, а также цели Десятилетия детства, направленные на сокращение бедности, повышение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми. Муниципальные образованиях Калужской области поделятся успешной практикой работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Также запланирован цикл тематических мероприятий, объединенных форматом «профессиональный диалог». К примеру, на одном из таких мероприятий речь пойдет о влиянии бедности семьи на самореализацию ребенка как личности. Практики преодоления проблемы представят Новгородская, Вологодская, Тверская области. Также своим видением этих и других вопросов поделятся специалисты Тульской, Курской, Новосибирской, Тюменской, Иркутской, Ульяновской областей.

В рамках деловой программы форума состоится заседание экспертного совета по специальному образованию при комитете Государственной Думы по образованию и науке, стратегическая сессия уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На форуме также намечено заседание рабочей группы по проведению Десятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество».