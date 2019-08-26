Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM

Средства массовой информации Индии передают о массовых нарушениях недавно принятого закона о запрете мусульманского «быстрого развода». По сообщениям журналистов, с 1 августа 2019 года, когда закон был подписан президентом страны, в министерство внутренних дел поступило 42 заявления по этому поводу. Наибольшее количество подобных заявлений от женщин приходится на штат Уттар-Прадеш.

Интересен тот факт, что в большинстве этих случаев предполагаемые преступники не были привлечены к ответственности в соответствии с новым законом. Это связано с тем, что полиция все еще ведет расследование по этим делам, — а во многом с тем, что некоторые штаты до сих пор не уведомили жителей о недавних изменениях в национальном законодательстве. Часто, несмотря на то, что женщины подавали заявления о случаях «быстрого развода», виновные были привлечены к ответственности по другим статьям, например за «насилие в семье».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», за последний месяц произошло несколько жестоких случаев, связанных с «быстрым разводом». В штате Уттар-Прадеш 22-летняя женщина была заживо сожжена своим мужем на глазах у дочери после того, как пошла с заявлением в полицию. До этого она, предположительно, получила «быстрый развод» по телефону. Известен и другой случай, когда женщине отрубили нос с намерениями насильно убедить ее забрать заявление из полицейского участка.

Напомним, что ранее трехкратное произнесение слова «талак» (по-арабски «развод») давало мужчине право без каких-либо формальных процедур расторгнуть брак. Данная практика подвергалась критике со стороны общественности, так как известны случаи, когда мужчина разводился с женщиной по телефону или даже в мессенджере WhatsApp. Согласно новому закону, за подобную практику теперь предусматривается до трех лет тюрьмы.