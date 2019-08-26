Грозный, , 09:39 — REGNUM

Пятерых младенцев из двух северо-кавказских республик госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Детей с тяжелыми заболеваниями из Чечни и Дагестана доставили спецбортом МЧС, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе медуниверситета.

Возраст детей — от пяти до 45 дней от рождения. Врачи клиники будут оказывать им высококвалифицированную медицинскую помощь. Предварительно двух мальчиков и трех девочек проконсультировали на месте неонатологи и реаниматологи педиатрического университета. После чего было принято решение о переводе младенцев в центр.

Двое детей находятся на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии. В полете их сопровождал главный неонатолог Ленинградской области, заместитель главного врача СПбГПМУ по неонатологии Алексей Яковлев.

Как отметили в пресс-центре медуниверситета, медицинская эвакуация одновременно пяти новорожденных в тяжелом состоянии была осуществлена впервые.