Белвью, США, , 09:38 — REGNUM

Компания Valve расширила свою программу вознаграждений за сообщения об уязвимостях платформы Steam после того, как проигнорировала соответствующее сообщение российского пользователя Василия Кравеца. Об этом 25 августа сообщил портал PC Gamer.

Это произошло после того, как хакер выложил в сеть информацию об уязвимостях Steam. В результате представитель Valve сообщил в интервью журналистам, что компания признала свою ошибку, причиной которой стало «неверное понимание правил», и исправила соответствующие проблемы.

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Ранее Valve сообщила Василию Кравецу, что она больше не будет получать его отчеты в рамках программы вознаграждений HackerOne, поскольку они «выходят за рамки схемы». Стоит отметить: после того как пользователь выложил информацию об уязвимостях в публичный доступ, его аккаунт в HackerOne был заблокирован.

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