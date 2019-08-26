Нью-Дели, , 11:08 — REGNUM

Индия собирается обсудить с Россией вопрос поставки компонентов, необходимых для осуществления новой космической миссии страны. Индия планирует самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты, что сделает ее четвертой космической сверхдержавой.

Ожидается, что стороны проведут переговоры о поставке сидений для экипажа, окон и скафандров для индийской космической миссии «Гаганьян».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», встреча на высшем уровне между Россией и Индией состоится во время Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября во Владивостоке. В рамках встречи стороны обсудят детали сделки. По сообщению Роскосмоса, будут также проведены переговоры по поставкам систем спутниковой навигации и двигателей для ракет.

Необходимо отметить, что российское предприятие Главкосмос уже предоставило Индийской организации космических исследований услуги по обучению и отбору четырех индийских космонавтов. Они прошли обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.