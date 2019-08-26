Оренбург, , 09:37 — REGNUM

В Оренбургской области за серию телефонных мошенничеств перед судом предстанет 35-лений мужчина. Жертвами его обмана стали 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Звонок (cc) Mimzy

По данным полиции, более двух лет (с сентября 2017 года по январь 2019 года) использовал мобильный телефон для совершения уголовно наказуемых деяний. Примечательно, что в этот период мужчина находился в местах лишения свободы.

По фактам телефонного мошенничества было возбуждено уголовного дела. По версии следствия, мужчина звонил оренбуржцам и представлялся их родственником, информируя, что попал в аварию и необходимы деньги для решения проблемы. Финансовые средства просил перечислить на номера телефонов.

Обвинение предъявлено по 13 эпизодам статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ущерб оценивается в 170 тыс. рублей.