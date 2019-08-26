Анкара, , 11:45 — REGNUM

Глава общества турецких врачей AID Мевлит Юртсевен заявил, что, из-за повышения интенсивности авиаударов по Идлибу в последнее время оказывать медицинскую помощь населению региона стало невозможно.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлит Юртсевен отметил, что 2 из 3 медицинских центра в лагерях беженцев пришлось закрыть, и призвал Турцию проявить расторопность для того, чтобы медицинская помощь снова достигла населения региона.

Мевлит Юртсевен добавил: «Они начали каждый день сбрасывать более тысячи бомб. Перед лицом таких атак система оказания медицинской помощи оказалась в безвыходном положении, а люди лицезреют ещё большую катастрофу. Самые частые жертвы войны — женщины и дети. Нам не хватает сил ее остановить, но можно хотя бы забинтовать раны. Наше общество делает соответствующие приготовления. Мы призываем весь наш народ, все наше гражданское общество помочь несчастным сирийцам».