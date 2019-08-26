Москва, , 09:29 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал родителей столичных школьников определиться с выбором спортивной секции. Об этом он написал 25 августа на странице в Twitter.

«Скоро школьный сезон, пора определяться с выбором детских секций. В Москве очень популярны единоборства, плавание, футбол и фигурное катание, но заниматься можно почти всеми видами спорта», — сообщил мэр.

Собянин разместил в своём микроблоге ссылку на специальный раздел официального сайта правительства Москвы, где даны рекомендации по выбору секций, а также имеются ответы на основные вопросы. Например, рассказывается, где можно заниматься спортом детям с ограниченными возможностями.