Анкара, , 10:42 — REGNUM

В античной Трое, расположенной на границе деревни Тевфикийе в турецкой провинции Чанаккале, вслед за 2 святилищами было обнаружено и третье. 156-ым этапом раскопок, поддерживаемых Министерством культуры и туризма Турецкой Республики, руководит преподаватель кафедры археологии литературного факультета университета ÇÖMÜ профессор доктор Рустем Аслан.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, учёный заявил: «Главной целью этих раскопок было понять, что именно за пределами работ Блегена в 1932 — 1938 гг. относится к позднему Бронзовому веку, то есть к гомеровой Трое, установить, каким образом сформировались архитектурные объекты за пределами крепости».

Рустем Аслан добавил: «Мы начали постепенно понимать, что здесь имеет место новое святилище эпохи эллинистического Рима. Во время предыдущих раскопок было установлено, что в Трое присутствует западное святилище и ещё одно, относящееся к Афинскому храму. То есть мы здесь впервые установили, что существует ещё и третье».