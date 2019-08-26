Анкара, , 13:30 — REGNUM

Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı, опираясь на исследования американского издания Chicago Tribune, проанализировавшего ряд моделей, использующих связь 3G и 4G, установило, что уровень их радиоактивного излучения значительно превышает показатели, заявленные производителями и рекомендованные к использованию.

Лабораторные исследования таких смартфонов, как iPhone 7, 8, 8 Plus, X; Samsung Galaxy S8, S9, J3; Motorola e5, e5 Play, g6 Play, показали, что уровень их радиоактивного излучения превышает установленные международные лимиты минимум в 3 раза.

Ведущий специалист по онкологии больницы при университете Медипол района Багджилар в Стамбуле доктор Омер Языджи заявил, что высокочастотные волны радиоактивного излучения наносят повышенный вред здоровью при длительном нахождении мобильного устройства рядом с телом. По его словам, это явление в отдельных случаях может стать причиной рака мозга. Несмотря на недоказанность прямой связи между излучением смартфонов и развитием раковых опухолей, эксперт призвал к осторожности и добавил: «Необходимо держать мобильные устройства как можно дальше от тела, особенно во время сна. Их нельзя носить в карманах брюк и рубашек. Рекомендуется использовать их для непродолжительных разговоров, в других случаях лучше использовать устройство handsfree».