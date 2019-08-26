Анкара, , 11:37 — REGNUM

Кассационный суд штата Калифорния отклонил иски американских граждан армянского происхождения Гарбиса Давояна, Храира Турабяна, Алекса Бакаляна, Анаиса Харутюняна и Риты Махдессян, поданные ими в 2010 году против Турецкой Республики, Центрального банка Турции и турецкого банка Ziraat Bankası с требованием компенсации за конфискацию имущества и земель семей истцов Османской империей во время событий 1915 года, так называемого «геноцида армян».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, основаниями исков были выдвинуты нарушения международного права и прав человека. Позиция ответчиков была выстроена с опорой на принцип иммунитета суверенного государства. Несмотря на требования истцов, в ходе судопроизводства было установлено, что действие Закона США о суверенном иммунитете иностранных государств 1976 года не может быть распространено на сферу публичного права.

Суд первой инстанции штата Калифорния, в который изначально были направлены иски, признал их политическими и отклонил, но это решение армянскую диаспору не устроило, и истцы начали кассационное производство. 9-ый Кассационный суд штата Калифорния объединил иски в одно производство, и, в результате длительного процесса, в котором Турцию представлял ее МИД, отклонил их с мотивировкой истечения срока исковой давности. В отведенный срок жалобы на решение от истцов не поступило.