Анкара, , 12:11 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в ходе осуществления контртеррористической операции «Коготь-3» на севере Ирака произошла ожесточенная перестрелка с боевиками Рабочей партии Курдистана, в результате чего погибли 3 и ранены 7 турецких военнослужащих.

Турецкий солдат

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, раненые солдаты доставлены в местный госпиталь, где получают высококвалифицированную медицинскую помощь. Контртеррористическая операция продолжается.

В заявлении Минобороны Турции говорится: «Это событие принесло нам большое горе, да прибудет с нашими шахидами (в исламе — мученик за веру) милость Всевышнего Аллаха. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования их скорбящим семьям, нашим Вооруженным силам и всему великому турецкому народу, желаем терпения и скорейшего выздоровления нашим раненым братьям по оружию».