Тегеран, , 11:40 — REGNUM

24 августа Национальный музей Ирана совместно с Университетом Бордо в Талансе (Франция) опубликовал результаты исследования, согласно которым зуб, найденный в пещере вблизи г. Исламабад-э-Карб в иранской провинции Керманшах, принадлежал неандертальцу, жившему в эпоху среднего палеолита. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Исследование доказывает, что неандертальцы жили в горах Загрос в Иране. По словам директора Организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Керманшах Омида Кадери, скоро данный зуб будет выставлен в Национальном музее Ирана. Он принадлежал ребенку, которому на момент смерти было от 6 до 10 лет.

Иранский археолог Фиридун Биглари отметил, что данное исследование имеет колоссальное значение, потому что до сегодняшнего дня в Иране была найдена всего лишь одна кость эпохи палеолита. Найденный зуб еще раз подтверждает факт существования человека в Иране в палеолите.