Тегеран, , 12:03 — REGNUM

Директор департамента образования иранской провинции Восточный Азербайджан Джафар Пашеи заявил, что с 23 сентября в некоторых школах города Тебриз начнется преподавание азербайджанского языка. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам Джафара Пашеи, у чиновников провинции есть месяц для того, чтобы определить количество школ, в которых будет преподаваться язык, длительность курса и программу. В выбранных учебных заведениях азербайджанский язык станет обязательной частью учебного процесса. Он отметил, что уже сформирована группа из 15 экспертов, разрабатывающая учебники и готовящая преподавателей по данному предмету.

Статья 15 Конституции Ирана гласит, что персидский язык является официальным языком Ирана, на котором составляются документы, учебники и ведется переписка, «однако местные национальные языки могут свободно использоваться наряду с персидским языком в прессе и иных средствах массовой информации, а также для преподавания национальных литератур в школах».