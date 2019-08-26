Нью-Дели, , 12:01 — REGNUM

Правительство индийского Джамму и Кашмира заявило о снятии ограничений на перемещение лиц и движение транспорта в большинстве округов. Об этом 25 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Официальный представитель правительства Джамму и Кашмира Рохит Кансал заявил, что ограничения на движение транспорта в светлое время суток были отменены в 69 полицейских округах штата. Тем не менее, вблизи крупных городов были размещены пропускные пункты, а военные продолжают осуществлять плановые проверки удостоверений личности на улицах. Рохит Кансал подчеркнул, что правительство Джамму и Кашмира «прикладывает все усилия для обеспечения беспрепятственного сбора урожая и вывоза кашмирской продукции за пределы штата». Он также добавил, что телефонная связь и движение общественного транспорта будут полностью восстановлены в ближайшее время.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Для обеспечения безопасности в регионе министерство внутренних дел Индии направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд на территорию Джамму и Кашмира и ограничило перемещение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. В настоящее время осуществляется постепенная отмена всех ограничений.