Нью-Дели, , 13:23 — REGNUM

Владельцы аптек и врачи индийского Джамму и Кашмира заявили о катастрофической нехватке медикаментов. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В интервью изданию кашмирские врачи сообщили, что в аптеках региона закончились запасы лекарств первой помощи. Данные сведения подтвердили продавцы и владельцы аптек Джамму и Кашмира. Сообщается, что наиболее острая нехватка медицинских препаратов наблюдается в сельских районах, что уже привело к нескольким смертям. Владелец одной из крупнейших аптек Сринагара EFF AAY Pharmaceutical Мансур Ахмад заявил, что общие запасы медикаментов могут удовлетворить лишь 30% местного спроса. По словам предпринимателя, из-за усиленных мер безопасности невозможно завезти новую партию лекарств на территорию Джамму и Кашмира, а также доставить медицинские препараты в сельские районы.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Для обеспечения безопасности в регионе министерство внутренних дел Индии направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд на территорию Джамму и Кашмира и ограничило перемещение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. Сообщается, что местное руководство проводит постепенную отмену всех ограничений.