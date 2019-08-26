Мадрид, , 11:24 — REGNUM

Крупнейшие города Испании, Мадрид и Барселона, вошли в топ-10 лучших городов для бюджетного отдыха, сообщает испанское новостное издание El País со ссылкой на исследование, проведенное туристической платформой Omio.

В исследование, проведенное в июне текущего года, вошли 38 европейских городов с самым большим потоком туристов в период с 2016 по 2017 годы. Omio утверждает, что самые недорогие города для жизни, это те, в которых можно найти лучшие предложения для так называемого «low-cost» туризма. Помимо Мадрида и Барселоны в список вошли такие европейские города, как Лондон, Париж, Берлин, Амстердам, Милан, Лиссабон, Рим и Краков. Испания и Италия стали единственными странами, представленными в списке двумя городами.

Основными факторами анализа, проведенного туристической платформой, являются бесплатные мероприятия, проживание, туры, питьевая вода, а также доступ к Wi-Fi.