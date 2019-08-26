Мадрид, , 11:18 — REGNUM

Magrudis, компания, занимающаяся производством мяса La Mechá, которое вызвало самую серьезную вспышку листериоза в Испании, выступила с заявлением о своей невиновности. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Представители Magrudis заявили, что перед упаковкой мясо проходит лабораторный анализ, и результаты экспертизы, проведенной перед упаковкой последних партий, подтверждают «отсутствие листерии». В компании также заявили о том, что на производстве мяса строго соблюдаются все санитарные нормы, и добавили, что никак не могут объяснить произошедшее и находятся в шоке.

Вспышка листериоза в Испании стала рекордной. Сообщается, что инфекцией заразились уже более 200 испанцев, 192 из которых — жители Андалусии.