Новосибирск, , 09:07 — REGNUM

Более сотни новосибирцев вышли на акцию протеста в Пашино, чтобы заявить, что они против выселения военных пенсионеров на улицу. «Народ и армия едины», «Чужого не надо. Своё не сдадим», «Что дальше? Кто следующим?» — гласили плакаты в руках тех, кто пришёл на санкционированный митинг.

Как пишут «Все новости Новосибирской области», военные пенсионеры Глуховской дивизии ракетных войск стратегического назначения уже несколько лет судятся с Министерством обороны из-за выселения из служебных квартир. Как отмечает СМИ, суды встают на сторону военного ведомства. В ближайшее время приставы начнут выселять людей принудительно.

Люди, прожившие в своих квартирах десятки лет после выхода на пенсию, утверждают, что военное ведомство раньше хранило молчание о статусе этого жилья. Юристы отмечают, что ещё в 2015 году Министерство обороны РФ выпустило внутриведомственный приказ. Согласно ему сотням квартир в поселке «Гвардейский» был присвоен статус служебного жилья. Однако людей об этом не уведомили.

Новосибирцы же намерены отстаивать свои права и уже запланировали новую акцию протеста — на 28 августа. Потом готовы выходить с плакатами в центр Новосибирска.