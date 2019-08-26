Токио, , 13:28 — REGNUM

По словам руководителя Японского иммиграционного агентства, уже более 3000 иностранцев получили новый визовый статус и начинают свою работу в Японии. Новое иммиграционное законодательство, принятое в апреле, открыло для иностранных рабочих, как квалифицированных, так и неквалифицированных, 14 отраслей, где стране наиболее необходима рабочая сила. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Агентство также предполагает выдачу поощрительных сертификатов тем работодателям, которые будут брать на работу мигрантов и оказывать им всестороннюю поддержку. Кроме того, иностранцам в будущем будет в обязательном порядке помогать само Агенство, что раньше не входило в его непосредственные полномочия.

«Мы хотим создать такую систему, где мигрантам будет, куда обратиться», — заявляет глава ведомства Сёко Сасаки. Помимо Агентства, существует ряд зарегистрированных организаций, ответственных за приезжих. «Опека» иностранцев — важный шаг, ведь японское общество, которое не привыкло к «посторонним лицам» и всячески отвергающее их, необходимо еще подготовить, считают в ведомстве.