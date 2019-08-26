Уфа, , 09:05 — REGNUM

Рекорд по количеству выпитых приветственных стаканов молока был установлен на фестивале «Молочная страна — 2019», который прошел в Уфе 24 августа. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

Праздник посетило более 25 тысяч человек.

«Гостями было выпито 60 тысяч, или 12 тысяч тонн. Это абсолютный рекорд за все годы проведения «Молочной страны», — сообщают организаторы мероприятия.

По сообщению пресс-службы минсельхоза Башкирии, на молочной ярмарке посетители приобрели 47 тонн цельномолочной продукции, 5 тонн сливочного масла, 3,6 тонн сыра, 2,3 тонны мороженого, 4,1 тонн кумыса, 18 тыс. банок сгущенного молока. Общая выручка молочной ярмарки составила 7,5 млн руб.

Напомним, что фестиваль «Молочная страна» в Уфе является самым большим молочным праздником в России. В этом году мероприятие прошло под девизом «Пей молоко — будь в позитиве!».