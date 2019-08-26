Омск, , 08:59 — REGNUM

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) стал первым вузом в Омской области, осуществляющим подготовку специалистов по направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», сообщает 26 августа пресс-служба образовательного учреждения.

Заведующая кафедрой «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» Ольга Кузнецова «В регионе непростая ситуация с обслуживанием жилищного фонда и поддержанием коммунального хозяйства в должном состоянии. Так, в Омской области обслуживают и управляют жилым фондом 230 управляющих компаний и 274 товарищества собственников жилья. Новая специальность будет направлена на решение актуальных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, возникающих в области правоотношений между ресурсными и управляющими организациями, а также управляющими организациями и собственниками жилья».

В вузе отметили, что сейчас на договорной основе зачислены первые бакалавры на очную и заочную формы обучения. Предполагается, что инфраструктура университете позволит учащимся на практике применять полученные знания и заниматься научными разработками.

Занятия по новому направлению будут проводить не только преподаватели ОмГТУ, но и специалисты в области муниципального управления, а также действующие руководители города Омска и Омской области.

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