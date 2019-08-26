Омск, 26 августа 2019, 08:59 — REGNUM
Омский государственный технический университет (ОмГТУ) стал первым вузом в Омской области, осуществляющим подготовку специалистов по направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», сообщает 26 августа пресс-служба образовательного учреждения.
В вузе отметили, что сейчас на договорной основе зачислены первые бакалавры на очную и заочную формы обучения. Предполагается, что инфраструктура университете позволит учащимся на практике применять полученные знания и заниматься научными разработками.
Занятия по новому направлению будут проводить не только преподаватели ОмГТУ, но и специалисты в области муниципального управления, а также действующие руководители города Омска и Омской области.
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