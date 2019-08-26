Копенгаген, , 11:46 — REGNUM

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике в своем твиттер-аккаунте написал, что датские власти должны последовать примеру США и проверить, действительно ли есть связь между курением электронных сигарет и развитием различных болезней легких.

В США расследование этого дела началось после того, как в 22 штатах зафиксировали 193 случая заболевания легких в результате курения «вейпов». Ситуация в Соединенных Штатах вынудила датского министра обратить внимание на зарубежный опыт. «Тревожное развитие событий в США. Я уже поручил министерству собрать все данные об электронных сигаретах, в особенности об их негативном влиянии на здоровье молодых людей» — заявил глава ведомства. Министр также поручил следить за ситуацией в США — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Непосредственную причину вышеупомянутых случаев заболевания легких установить не удалось. Однако всё так или иначе указывает на влияние электронных сигарет, в особенности тех, которые в своем составе содержали тетрагидроканнабинол (ТГК). Большинство из случаев заболевания было зафиксировано в период с 28 июня по 20 августа.

В штате Иллинойс один из таких случаев закончился летальным исходом. По заявлению ведущего эпидемиолога штата Дженнифер Лэйден, больного положили в больницу с неопределенным диагнозом после того, как пациент употребил электронную сигарету, а затем он скончался.