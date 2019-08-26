Найроби, , 09:06 — REGNUM

В воскресенье, 25 августа, в Кении началась перепись населения, которая будет проходить в течение последующей недели, передает RFI Kiswahili.

Текущая перепись стала шестой с момента обретения Кенией независимости в 1963 году. Перепись населения проводится в стране каждые десять лет, сообщает радио.

По указу правительства в субботу, 24 августа, увеселительные заведения закрылись раньше обычного времени, чтобы обеспечить как можно большее число участников.

Переписчики посетят не только жилища граждан, но и больницы, отели и Международный аэропорт имени Джомо Кеньятты.

В соответствии с последней переписью 2009 года, население Кении составляло 50 миллионов человек.

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