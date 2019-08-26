Махачкала, , 09:00 — REGNUM

Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игровым залом предусмотрено в Дагестане по национальному проекту «Демография». Они будут построены в Буйнакске и Хасавюрте. Первый из них планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства региона.

В рамках данного нацпроекта в 17 районах и городских округах республики планируется создать центры тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортплощадками. В настоящее время в селе Ансалта Ботлихского района ведется строительство спортивного зала, ввод в эксплуатацию которого также запланирован до конца текущего года.

Мини-футбольные поля появятся в Ахтынском, Докузпаринском и Новолакском районах. Предварительное количество воркаут-площадок, планируемых к установке в 2019 году, составляет 166 единиц. Комплект оборудования для малых спортивных площадок также закупка экипировки и автобуса для учреждений спортивного резерва.

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